Пассажир легковушки сейчас находится в реанимации Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Ирбите сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельной аварии, унесшей жизнь 22-летнего Вадима Гоголева. По предварительной информации, вечером четверга около 19:30 Вадим с другом Григорием ехал за рулем «девятки».

На 6-м километре автодороги Дубская – Азева легковушка вылетела в кювет и опрокинулась. Вадим погиб на месте, его пассажир – в реанимации. В ГИБДД отметили, что они не были пристегнуты ремнями безопасности.

- В автомобиле найдены бутылки со спиртными напитками. Был пьян или трезв водитель, будет установлено по результатам судебно-медицинского исследования трупа, - пояснили в УГИБДД по Свердловской области.

У водителя не было нужной категории прав Фото: УГИБДД по Свердловской области

Как рассказал «КП-Екатеринбург» родственник погибшего, Вадим был участником специальной военной операции. Он провел на Украине пять месяцев и вернулся домой в январе.

- На СВО отправился по повестке. Своей семьи у него не было, в последнее время нигде не работал, - рассказал родственник Вадима.

Местные жители выражают соболезнования семье Вадима в социальных сетях.

- Вадим, ну как так. Вернулся с СВО с большими планами на жизнь, такой молодой и красивый, царство небесное. Покойся с миром. Семье мои самые искренние соболезнования. Дай бог сил пережить это тяжелое время, - пишут знакомые семьи.

В ГИБДД также добавили, что у погибшего не было нужной категории прав. За четыре года он не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

- Установлено, что водитель имеет водительское удостоверение только категории «С», - пояснили в Госавтоинспекции.

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