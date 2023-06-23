В машине лежали бутылки: на Урале 22-летний водитель ВАЗ погиб, влетев в дерево

Пассажира легковушки доставили в реанимацию Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 6-м километре трассы Дубская-Азева Ирбитского района Свердловской области вечером 22 июня произошло страшное ДТП. Двое молодых людей на ВАЗ влетели в дерево. Водитель погиб, его пассажир в реанимации с травмами различной степени тяжести. Как сообщили в ГИБДД, парни не были пристегнуты и поэтому буквально вылетели из машины от удара.

- Водитель автомобиля ВАЗ 21093, 22-летний житель деревни Дубская, на закруглении дорожного полотна влево не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги, опрокидывание автомобиля с последующим наездом на препятствие в виде дерева, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Пассажир находился на переднем сиденье автомобиля. Ему было 17 лет. Он жил в деревне Гуни. В автомобиле были найдены бутылки со спиртными напитками. Был пьян или трезв водитель, будет установлено по результатам судебно-медицинского исследования.

По данным ГИБДД, 22-летний молодой человек имел водительское удостоверение только категории «С» и имел стаж вождения 4 года. Ранее к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе начавшегося следствия.

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