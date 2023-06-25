На Урале прошел мощный дождь с градом

Дождь с градом пришел на Урал
Фото: Мария ЛЕНЦ
Под Карпинском прошел мощный дождь с градом. Погодные условия сильно затруднили продвижение по трассе. Водители жалуются на плохую видимость и скользкие дороги. Такой информацией с «КП-Екатеринбург» поделились читатели.
- Путь Карпинск-Североуральск. Летит мощный град с дождем, на обочинах видно скопление снега. Погодка уже не шепчет, она орет, чтобы водители оставались дома, - рассказала очевидица.
Ранее стало известно, что плохая погода настигнет часть региона. Например, ливни и грозы ожидались на выходных в Нижнем Тагиле. Помимо этого, в городе стало холоднее, температура воздуха опустилась на несколько градусов.
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