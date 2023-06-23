В выходные Нижний Тагил накроют ливни и грозы

В выходные в Нижний Тагил придут дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие выходные 24 и 25 июня в Нижний Тагил придут дожди и грозы. В субботу и воскресенье ветер сменит направление и понизится температура воздуха. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Так, в субботу, 24 июня, в Нижнем Тагиле днем температура воздуха составит до +17 градусов, а ночью понизится до +9 градусов. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. На протяжении суток в городе пройдут дожди, днем велика вероятность грозы.

В воскресенье, 25 июня, в городе станет прохладнее, днем до +12 градусов. Ветер сменится на восточный, до 7 метров в секунду. Также в Нижнем Тагиле и в этот день пройдут дожди.