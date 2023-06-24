Ребенка оперативно нашли и вернули домой
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Екатеринбурге завершились поиски 11-летнего мальчика, который пропал накануне. Об этом сообщили в ДПСО «Прорыв».
- Мальчик найден, жив! Был в доме рядом с адресом пропажи. С ребенком всё в порядке», - сообщили в поисковом отряде.
Напомним, что накануне в Верхней Пышме завершились поиски пропавшего ребенка.
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