Ребенка оперативно нашли и вернули домой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге завершились поиски 11-летнего мальчика, который пропал накануне. Об этом сообщили в ДПСО «Прорыв».

- Мальчик найден, жив! Был в доме рядом с адресом пропажи. С ребенком всё в порядке», - сообщили в поисковом отряде.

Напомним, что накануне в Верхней Пышме завершились поиски пропавшего ребенка.

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