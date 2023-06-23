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НовостиОбщество23 июня 2023 17:41

В Верхней Пышме завершились поиски 12-летнего школьника, пропавшего две недели назад

В поисковом отряде рассказали о судьбе мальчика
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
О судьбе мальчика ничего не было известно почти две недели Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

О судьбе мальчика ничего не было известно почти две недели Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

В Верхней Пышме в пятницу вечером, 23 июня, завершились поиски 12-летнего мальчика, пропавшего еще 10 июня. Школьник сам ушел из дома из-за внутресемейного конфликта. Почти две недели о его судьбе ничего не было известно. В поисках участвовали и сотрудники полиции, и волонтеры из поисковых отрядов. Как стало известно «КП-Екатеринбург» к вечеру пятницу мальчика удалось найти.

- Нашелся, все хорошо, - прокомментировали «КП-Екатеринбург» близкие мальчика.

Позже информацию также подтвердили в поисковом отряде «Прорыв».

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске, - сообщают в группе поискового отряда Вконтакте.