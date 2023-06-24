Мальчик был в черной толстовке Фото: отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге объявили в розыск 11-летнего Вячеслава Стукова. По данным отряда «Прорыв», ребенок не вернулся домой 23 июня. Мальчик пропал в Октябрьском районе.
Приметы: голубые глаза, темные волосы, худощавое телосложение.
Вячеслав был одет в черные кроссовки, черную толстовку, и черные спортивные штаны с желтыми вставками. Всем, кому что либо известно о местонахождении пропавшего, звонить старшему координатору отряда Евгению по телефону 8-900-21-47-026 или обращаться по телефону 8 (343) 356-42-06.
Напомним, что накануне в Верхней Пышме завершились поиски пропавшего ребенка.
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