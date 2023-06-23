На Урале врачи провели сложную операцию, чтобы спасти беременную женщину , пострадавшую в ДТП

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области 25-летняя женщина на 32-33 неделе беременности попала в серьезное ДТП. Будущую маму доставили в городскую больницу Первоуральска. Там врачи диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой бедренной кости.

Женщину было решено экстренно оперировать. Медикам нужно было одновременно провести хирургическое вмешательство для лечения перелома бедра и помочь недоношенному малышу появиться на свет.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Сначала медики помогли родится малышу. Мальчика весом 1 750 граммов доставили малыша в Областную детскую клиническую больницу.

- После завершения акушерской операции к оказанию помощи пациентке приступили травматологи - им предстояло остановить внутреннее кровотечение, исключить повреждение нервов и сосудов фрагментами сломанной кости, - рассказали в департаменте информполитики.

Операция завершилась успешно. Уже на следующий день женщина была переведена из реанимации в общую палату травматологического отделения. Сейчас ее состояние удовлетворительное.

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