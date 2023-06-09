Было поражено 30% тела: в Екатеринбурге врачи спасли подростка с сильнейшими ожогами

У мальчика были обожжены дыхательные пути. Фото: Департамент информационной политики

Врачам Детской городской клинической больницы №9 в Екатеринбурге удалось спасти подростка, получившего ожоги третьей степени после пожара в многоквартирном доме. Мальчик провел в коме 35 суток, в больницу его доставили на вертолете. Местные врачи не только сохранили ему жизнь, но и восстановили все основные функции организма.

Как сообщают в Департаменте информационной политики региона, подросток обжог более 30% тела. У него были обожжены дыхательные пути, было отравление продуктами горения. По статистике, при таком масштабном поражении организма шанс выжить даже у взрослого составляет лишь 25%.

- Пациента доставили спасатели Территориального центра медицины катастроф в крайне тяжелом состоянии: он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В кратчайшие сроки мы провели комплексное обследование, включая компьютерную томографию, бронхоскопию, лабораторную диагностику. После постановки клинического диагноза пациента взяли в операционную, — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации ДГКБ №9 Михаил Калинин.

Мальчика спасли в ДГКБ №9. Фото: Департамент информационной политики региона

Врачи применили уникальную методику раннего оперативного лечения ожогов. Эта технология является ведущей в УрФО, и получила высокую от министерства здравоохранения России. Способ оперативного лечения позволил снизить риск осложнений ожоговой болезни.

Сегодня подросток уже делает первые шаги в присутствии мамы и медицинского персонала, четко разговаривает и даже шутит.

- Я понимала, что мой сын в надежных руках врачей. Я молилась и верила в чудо. И вот долгожданный звонок: «Приезжайте, завтра мы переводим пациента из отделения реанимации в ожоговое отделение», - рассказала мама подростка.

Школьник проходит трехэтапную реабилитацию в больнице, чтобы он смог быстро восстановить двигательные функции, а также память, речь и интеллект после продолжительной комы. Реабилитация началась с отделения реанимации. Впереди у пострадавшего еще две восстановительных программы, которые тоже пройдут в стенах больницы.

Сейчас «КП-Екатеринбург» при поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области запустила фотоконкурс «Герои в белых халатах - 2023», приуроченный ко Дню медицинского работника, который в этом году отмечают 18 июня. Его цель - рассказать о медицинских работниках Свердловской области и прославить их непростой труд. Ведь именно они, как в случае с пострадавшим мальчиком, спасают жизни людей. В конкурсе участвуют множество врачей из Екатеринбурга и области.

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