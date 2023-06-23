На жителя Нижнего Тагила завели уголовное дело из-за вырубки двух сосен

Ущерб, как подсчитали специалисты, составил 27,2 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле после проверки прокуратуры на местного жителя завели уголовное дело из-за вырубки двух сосен на Черноисточинском участке. На мужчину пожаловались лесники, пишет ИА «Уральский меридиан». Ущерб, как подсчитали специалисты, составил 27,2 тысячи рублей.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 260 УК России, - сообщает прокуратура.

Штраф по этой статье может достигать полумиллиона рублей.

Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области мужчине грозит тюремный срок за незаконную вырубку леса под Верхней Пышмой. Следователи выяснили, что мужчина самостоятельно спилил и вывез 29 сосен. Ущерб от его действий оценили в 1,1 миллиона рублей.

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