На жителя Нижнего Тагила завели уголовное дело из-за вырубки двух сосен

Ущерб, как подсчитали специалисты, составил 27,2 тысячи рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле после проверки прокуратуры на местного жителя завели уголовное дело из-за вырубки двух сосен на Черноисточинском участке. На мужчину пожаловались лесники, пишет ИА «Уральский меридиан». Ущерб, как подсчитали специалисты, составил 27,2 тысячи рублей.
- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 260 УК России, - сообщает прокуратура.
Штраф по этой статье может достигать полумиллиона рублей.
Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области мужчине грозит тюремный срок за незаконную вырубку леса под Верхней Пышмой. Следователи выяснили, что мужчина самостоятельно спилил и вывез 29 сосен. Ущерб от его действий оценили в 1,1 миллиона рублей.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru