На Урале мужчине грозит семь лет тюрьмы за вырубку 29 сосен

Помимо срока мужчине грозит штраф в размере 500 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области мужчине грозит тюремный срок за незаконную вырубку леса под Верхней Пышмой. Следователи выяснили, что мужчина самостоятельно спилил и вывез 29 сосен. Ущерб от его действий оценили в 1.1 миллиона рублей.

- Мужчина ввел в заблуждение знакомого, сообщив ему, что у него есть соответствующие разрешение. Он попросил товарища на лесовозе помочь с транспортировкой. За это он пообещал ему 10 тысяч рублей, - пишет издание ТагилСити со ссылкой на пресс-службу МО МВД России «Верхнепышминский».

Теперь мужчина может получить до семи лет тюрьмы со штрафом до 500 тысяч рублей по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».