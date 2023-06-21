В зоопарке на Уктусе в Екатеринбурге родился олененок

Олененок появился на свет 20 июня. Фото: зоопарк "Лесная братва"

В зоопарке на Уктусе в Екатеринбурге у пары пятнистых оленей появился на свет детеныш. Олененок родился только вчера, 20 июня. Уральский Бэмби уже начал осваиваться и чувствует себя хорошо.

- Малыш у нас очень крепкий. Имя мы ему пока не успели придумать, - говорят «КП-Екатеринбург» представители зоопарка «Лесная братва».

Олененку пока не придумали имя. Фото: зоопарк "Лесная братва"

А до этого, в ноябре 2022 года, в Екатеринбургском зоопарке родился малыш у пары двупалых ленивцев, Боя и Ляли. Бой и Ляля стали родителями не впервые.

В зоопарке отмечали, что самка ленивцев - очень заботливая мама и всегда всячески оберегает, и опекает свое потомство. Это единственная в России пара, у которой регулярно появляется потомство.

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