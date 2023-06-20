Фото: соцсети Сергея Безроднова
В Нижнем Тагиле скончался мастер спорта по спортивному туризму Сергей Безроднов. Ему было 64 года. В последние годы он работал инструктором-методистом в клубе «Азимут».
- Прощание состоится 21 июня в 13.30 в «Реквиеме» на Челюскинцев, 47, - сообщили в группе во «ВКонтакте» туристического клуба.
Напомним, в минувшие выходные в Самаре прошел турнир Ironstar Olympic Samara - 2023. К сожалению, для 37-летнего екатеринбуржца Андрея Смагина он закончился трагически. Участникам было нужно проплыть 1,5 километра, проехать на велосипеде 40 км и пробежать десять километров. Первая дисциплина стала для Андрея роковой.
Андрей Смагин спрыгнул с баржи и больше не вынырнул. В Екатеринбурге его ждали жена и маленький ребенок.
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