Фото: соцсети Сергея Безроднова

В Нижнем Тагиле скончался мастер спорта по спортивному туризму Сергей Безроднов. Ему было 64 года. В последние годы он работал инструктором-методистом в клубе «Азимут».

- Прощание состоится 21 июня в 13.30 в «Реквиеме» на Челюскинцев, 47, - сообщили в группе во «ВКонтакте» туристического клуба.

Напомним, в минувшие выходные в Самаре прошел турнир Ironstar Olympic Samara - 2023. К сожалению, для 37-летнего екатеринбуржца Андрея Смагина он закончился трагически. Участникам было нужно проплыть 1,5 километра, проехать на велосипеде 40 км и пробежать десять километров. Первая дисциплина стала для Андрея роковой.

Андрей Смагин спрыгнул с баржи и больше не вынырнул. В Екатеринбурге его ждали жена и маленький ребенок.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru