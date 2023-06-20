Трое детей обратились к медикам с жалобами на боли в животе и тошноту Фото: Евгения ГУСЕВА

В загородном лагере имени Гайдара под Первоуральском отравились дети. Однако пока инфекционной заболеваемости не зарегистрировано. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в свердловском Роспотребнадзоре.

Трое детей обратились за медицинской помощью. У них есть жалобы на боли в животе и тошноту. Симптомы появились у школьников в течение последних дней. По жалобе родителей пострадавших детей, на место ЧП уже выезжали сотрудники Роспотребнадзора.

- Дети, у которых были симптомы, и персонал обследованы, материалы находятся в работе. В лагере организованы дополнительные профилактические мероприятия, - рассказали в ведомстве.

Ранее в загородном лагере «Изумруд» под Курганово произошло массовая вспышка кишечной инфекции. По предварительной информации, отравление произошло еще 9 июня. Сотрудники лагеря призывали родителей забирать детей. В учреждении проходили проверки.

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