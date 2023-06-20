День молодежи отпразднуют в Екатеринбурге 24 июня 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 июня 2023 года в Екатеринбурге с 12 до 22 часов горожане отпразднуют День молодежи. Основной площадкой праздника станет ЦПКиО имени Маяковского. Об этом глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал «КП-Екатеринбург».

- Всего в этот день будет организовано 8 тематических кластеров: развития, креатива, творчества, юмора, поэзии, международных отношений, смыслов и безопасности, - говорит Алексей Орлов.

Центральной точкой мероприятия станет главная сцена парка Маяковского, там пройдет городской фестиваль студенческого творчества и выступление молодежной лиги КВН «ЕКАТ», а самых активных представителей молодого поколения наградят благодарственными письмами Главы Екатеринбурга.

На стратегической сессии «Екатеринбург – город молодежи» Алексей Орлов обсудит с представителями молодежи и экспертами идеи развития молодежной политики в столице Урала.

В парке Маяковского с 12:00 начнут работать:

Глава Екатеринбурга рассказал о программе праздника. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

- площадка Международного фестиваля университетского спорта, где можно подать заявку волонтера на фестиваль

- площадка трудовых отрядов с профориентационными лекциями. Здесь же можно узнать о трудоустройстве подростков на лето

- площадка молодежного движения «Екатеринбург – чистый город», где пройдут экологические мастер-классы

- стратегическая сессия «Екатеринбург – город молодежи»

- открытые лекции Российского общества «Знание»

- городской фестиваль молодежных субкультур «АзияБриз: Приквел-2023»

- более 25 различных мастер-классов: от танцев до рукоделия

- Международный фестиваль уличных игр

- этап регионального проекта «Территория молодежных инициатив», где участники из уральских городов покажут юмористические номера

- пункт отбора на военную службу по контракту

- пункт ГИБДД, где сотрудники расскажут про правила дорожного движения и развернут мини-городок чтобы на примере обыграть дорожные ситуации.