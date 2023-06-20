В мэрии Екатеринбурга рассказали о спасении здания Лицея имени Дягилева

Лицей нуждается в реконструкции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2024 году может решиться судьба здания Лицея имени Дягилева, расположенного в Екатеринбурге по улице Луначарского.

На заседании гордумы депутат Константин Киселев проинформировал главу города Алексея Орлова о том, что здание лицея находится в плачевном состоянии, и его нужно либо сносить полностью либо капитально ремонтировать.

В ответ градоначальник рассказал, что в 2024 году город включится в федеральный партийный проект «Масштабная реконструкция и капитальный ремонт объектов общеобразовательных объектов». В рамках этого проекта можно будет решить судьбу Лицея имени Дягилева.

- Мы с 2024 года очень активное участие в этом проекте будем принимать. Думаю, что мы с Лицеем имени Дягилева в этот проект зайдем. Надо будет еще раз техническое состояние посмотреть: либо его ремонтировать, либо сносить и строить новое здание, - рассказывает Алексей Орлов.

Глава города в ближайшее время посетит сам лицей, чтобы лично посмотреть, в каком состоянии он находится.

- Планирую в ближайшее время заехать в Лицей имени Дягилева. Там пересажен сад с фестиваля «Атмосфера», я хотел бы посмотреть, как дети за этим садом ухаживают. И обязательно зайду в здание, - сообщил глава Екатеринбурга.

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