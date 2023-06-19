В Перми отравились пять юных екатеринбуржцев

Пять свердловчан заболели острой кишечной инфекцией в Перми
Фото: Мария ЛЕНЦ
Прибывшие в Пермь юные екатеринбуржцы отравились. У пятерых из 27 детей острая кишечная инфекция. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Пермскому краю.
- 30-31 мая 2023 года Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у 5 из 27 детей, прибывших из г. Екатеринбурга с целью туризма, начато санитарно-эпидемиологическое расследование, - рассказали в пермском ведомстве.
Школьники питались в трех кафе: «Хохловка», «Дикорсы» и «FRESH MIX». Все их проверили. В каждом были найдены различные нарушения. На заведения было составлены протоколы о запрете деятельности. Все кафе закрыли на 30 суток.
Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии. Информация об отравлениях направлена в свердловское ведомство. Пока новых случаев заболевания не зарегистрировано.
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