Александр утонул на рыбалке Фото: СУ СКР по Свердловской области/«ЛизаАлерт»

В озере Балтым нашли мертвым 50-летнего Александра Желтикова. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в смерти ветерана не усматривается признаков криминала.

- . Экспертом установлено, что смерть гражданина наступила в результате утопления во время нахождения в воде. Комплекс проверочных мероприятий продолжается. По итогам проверки следователем СК будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции отметили, что в поисках тела принимали участие спасатели МЧС. По предварительной версии, Александр утонул во время рыбалки.

- Для извлечения его из воды привлекались сотрудники МЧС. Наработанные материалы сотрудниками МВД переданы по подследственности в региональный СКР, - добавили в областном главке МВД.

Напомним, что на прошлой неделе в Екатеринбурге скончалась 14-летняя девочка. По одной из версий, она могла скончаться после употребления наркотиков и антидепрессантов. Известно, что школьница встречалась с 20-летним юношей.

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