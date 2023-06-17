Прокуратура проверяет лагерь «Спутник» в Арамили, где отравились дети

Дети отравились в летнем лагере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сысертская межрайонная прокуратура проверяет летний лагерь «Спутник» в городе Арамиль под Екатеринбургом, откуда поступили жалобы на отравление детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, на рвоту, жидкий стул и температуру пожаловались шесть детей из разных отрядов. Сейчас сотрудники надзорного ведомства проверяют, сколько детей обратилось за медицинской помощью.

- В настоящее время сотрудниками территориального подразделения Роспотребнадзора также организованы проверочные мероприятия, - рассказывают в прокуратуре.

Специалисты дадут правовую оценку соблюдения требований законодательство об охране жизни и здоровья детей, а также проверят, как организовано питание в детском лагере.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - заключили в надзорном ведомстве.

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