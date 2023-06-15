Депутат Госдумы призвал отстать от Ельцин Центра

Минюст проверяет Ельцин Центр Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы Максим Иванов призвал коллег, а также общественных и культурных деятелей прекратить выступления с требованиями закрыть Ельцин Центр, который, по мнению многих, является рассадником либерализма. Свое мнение парламентарий, представляющий Свердловскую область в нижней палате Федерального собрания, выразил в беседе с корреспондентом «КП-Екатеринбург».

- Пусть он развивается и вносит свой вклад в развитие Свердловской области. Какая бы история ни была, но это наша история. Если что-то найдут, то надо принимать меры. Но я считаю, что искусственно создавать какие-то препятствия для деятельности Ельцин Центра, вешать ярлыки, наверное, это неправильно. Работает и работает, - пояснил депутат «КП-Екатеринбург».

По мнению Максима Иванова, наличие Ельцин Центра - это уже фишка Свердловской области, а излишнее внимание к нему не приведет ни к чему хорошему. При этом идеологическую составляющую должно отслеживать руководство и наблюдательный совет.

Напомним, что Минюст РФ проверяет Ельцин Центр. О комплексной проверке организации попросил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

- Только ленивый его не пинает, обвиняя во всех грехах. Среди претензий – то, что сотрудники продвигают прозападную линию. Чтобы раз и навсегда прекратить спекуляции, попросил министерство о комплексной проверке организации. И обязательно отчитаться перед общественностью о результатах, - рассказывает Андрей Альшевских.

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