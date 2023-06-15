Минюст может признать Ельцин Центр иностранным агентом

О проверке стало известно во время заседания в Госдуме комиссии по борьбе с иностранным вмешательством Фото: Алексей БУЛАТОВ

О судьбе Ельцин Центра, что в Екатеринбурге, сегодня, 15 июня, говорили в Госдуме на заседании комиссии по борьбе с иностранным вмешательством. В частности, депутат от Свердловской области Андрей Альшевских попросил Минюст провести комплексную проверку организации.

- Сейчас только ленивый не пинает Ельцин Центр, пытаясь обвинить его во всех грехах - связях, предоставлениях площадок, пособничестве иноагентам… Но это все эмоции, - объяснил «КП-Екатеринбург» депутат Андрей Альшевских. - И чтобы раз и навсегда это прекратить, я считаю, было бы правильно провести комплексную проверку со стороны Минюста и опубликовать результаты проверки, чтобы все имели доступ к ней.

Как отметил депутат Андрей Альшевских, для Екатеринбурга и Свердловской области Ельцин Центр это знаковый объект, построенный в рамках закона.

- Объект нравится кому-то или не нравится, но он все равно будет. Вопрос в том, что в этом объекте делают. Вот это уже вопрос контроля, - отметил Андрей Альшевских. - И думаю, жители Екатеринбурга и Свердловской области меня поддержат, потому что этот Центр был построен в честь первого президента, нашего земляка и мне не хотелось бы, чтобы как говорится, постоянно его, грубо говоря, «пинали».

На заседании заместитель министра юстиции Олег Свириденко отметил, что глубокая проверка идет уже сейчас. Информацию об этом «Комсомольской правде» прокомментировали представители Ельцин Центра.

- В Ельцин Центре спокойно отнеслись к информации, распространенной в СМИ со ссылкой на заместителя министра юстиции Олега Свириденко, - прокомментировали в пресс-службе Ельцин Центра. - Вся наша деятельность - и содержательная и финансовая - осуществляется в строгом соответствии с федеральным законом №68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации» и нашим Уставом. Вся финансовая отчетность абсолютно прозрачна и публикуется на сайте Президентского Центра. Ежегодно мы отчитываемся о деятельности Ельцин Центра, в том числе финансовой, перед Попечительским советом, состав которого опубликован на сайте Yeltsin.ru. Мы уверены, что проверка Минюста подтвердит: никаких оснований для объявления Ельцин Центра иностранным агентом нет и быть не может.

Добавим, что позже мнением о ситуации поделился депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Он заступился за Ельцин Центр.

- Пусть он развивается и вносит свой вклад в развитие Свердловской области. Какая бы история ни была, но это наша история, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» депутат Максим Иванов. - Если что-то найдут, то надо принимать меры. Но я считаю, что искусственно создавать какие-то препятствия для деятельности Ельцин Центра, вешать ярлыки, наверное, это неправильно. Работает и работает.

Критика в адрес «Ельцин Центра» звучит не первый раз. В 2021 году, например, музыкант Олег Газманов предлагал закрыть его. Так он поддержал лидера группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, который на фестивале Ural Music Night в 2021-м во время своего выступления жестко раскритиковал либеральные взгляды в Ельцин Центре.

Также нелестно в адрес Ельцин Центра не раз высказывался режиссер Никита Михалков. В прошлый раз - в мае 2023 года.

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