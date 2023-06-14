Житель Екатеринбурга поработал над новым сезоном сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

На финальным сезоном сериала работал Сергей Панасенков. Фото: Аня Марченкова

Житель Екатеринбурга принял участие в создании нового сезона знаменитого сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Премьера третьего сезона состоялась вечером 13 июня на «ТНТ». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Новый сезон будет посвящен взрослению главных героев. Зрители смогут увидеть, как Санька, Женька, Вовка и Илюша проводят свое последнее лето в роли детей. К сценарию серий третьего сезона приложил руку екатеринбуржец Сергей Панасенков. В сюжете можно будет заметить несколько отсылок к реальным местам столицы Среднего Урала.

- При написании сценария, ты так или иначе обращаешься к личным переживаниям и именно они вплетаются в ДНК истории. И когда мы с моими соавторами говорим и пишем о первой любви, дружбе, или о каких-то событиях из своего детства, каждый говорит о собственном пережитом опыте. Я его переживал в Екатеринбурге и поэтому пишу в первую очередь о нем, - отметил екатеринбургский сценарист.

До сих пор Сергей с трепетом относится к месту своего детства. Мужчина вырос на «Сортировке», это место больше всего ассоциируется у него с малой Родиной.

Ранее мы уже общались с актерами, сыгравших главных героев в «Мир! Дружба! Жвачка!». Валентина Ляпина рассказала «КП-Екатеринбург», почему согласилась сниматься в постельных сценах. А также актеры объяснили, почему третий сезон сериала станет финальным.

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