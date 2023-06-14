В Первоуральске задержали мужчину, устроившего погром на кладбище

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Первоуральск»

В Первоуральске задержали мужчину, устроившего погром на Талицком кладбище и сломавшего несколько памятников и крестов. На него завели уголовное дело.

- Отделом дознания ОМВД России по городу Первоуральску было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренное ч. 1 ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения), - рассказали «КП-Екатеринбург» в полиции Первоуральска.

Подозреваемый житель Первоуральска дал признательные показания. Ранее он уже был судим. На месте работает следственно оперативная группа.

Напомним, по словам местных жителей, он разрушил как минимум шесть захоронений.

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