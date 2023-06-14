Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Первоуральск»

На кладбище под Екатеринбургом вандалы устроили погром. Они сломали памятники и кресты.

- На кладбище в Талице в первых воротах опять вандализм. Как минимум шесть захоронений потерпели надругательство, - рассказали очевидцы в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Первоуральск».

В полиции Первоуральска «КП-Екатеринбург» сообщили, что В дежурной части данная информация зарегистрирована, сотрудниками полиции в настоящее время проводится проверка.

Напомним, ранее жители Екатеринбурга пожаловались на вандалов, устроивших погром в колумбарии на Сибирском кладбище. Неизвестные, по словам горожан, разбили ячейки и украли прах.

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