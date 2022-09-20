Повреждены оказались около 50 ячеек колумбария Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга пожаловались на вандалов, устроивших погром в колумбарии на Сибирском кладбище. Неизвестные, по словам горожан, разбили ячейки и украли прах.

- Выбиты десятки ячеек, разбиты, стоят пустые. Дошли до места, где ячейка с прахом тети: мраморная табличка валяется рядом, а урну украли. Видно, кто-то специально это устроил, - рассказала E1.RU читательница Ирина.

Полиция проводит проверку. По данным МВД, к правоохранителям из-за порчи мест захоронений на Сибирском кладбище никто не обращался.

- Сотрудники территориального овд осмотрели место возможного происшествия и установили, что повреждены всего порядка 50 ячеек, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ городского УМВД. - При этом представители кладбища поясняют, что изъять урны могли родственники усопших для перезахоронения. Так как колумбарий находится в свободном доступе граждане не информируют администрацию о подобных действиях.

В полиции просят горожан в случае выявления несанкционированных повреждений ячеек обращаться в органы внутренних дел.