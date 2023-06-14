Администрация Екатеринбурга назвала самые прибыльные и убыточные предприятия

13 муниципальных предприятий из 17 стали прибыльными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин на комиссии гордумы по муниципальной собственности назвал самые прибыльные и убыточные предприятия по итогам 2022 года.

По его словам, общий объем доходов муниципальных предприятий составил 23 миллиарда 676 миллионов рублей, что на 1,8 миллиардов больше, чем годом ранее. При этом убытки составили 23,3 миллиарда, что больше на 1,6 миллиарда рублей больше, чем в 2021 году.

Самыми прибыльными муниципальными предприятиями в 2022 году стали «Водоканал» (+ 492 млн 992 тыс. рублей), «Многопрофильные энергетические системы»(+106 млн 775 тыс. рублей) и «Управление капитального строительства города Екатеринбурга»(+32 млн 699 тыс. рублей).

Убыточными стали «Гортранс» (- 237 млн 32 тыс. рублей), «Екатеринбургский метрополитен» (-128 млн 935 тыс. рублей), «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» (-18 млн 859 тыс. рублей).

В общем, по итогам года 13 предприятий из 17 стали прибыльными, четыре - убыточными.

Напомним, в начале прошлого года мы писали, что «Гортранс» Екатеринбурга накопил долгов на 594 миллиона рублей. Из-за проблем с деньгами прекратили плановый ремонт.

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