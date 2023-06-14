В Екатеринбурге скончался известный рок-музыкант

Фото: группа во «ВКонтакте» «PROROCKBAR»

В Екатеринбурге 10 июня скончался известный рок-музыкант Роман Берсенев. Ему было 43 года. Об этом сообщили в музыкальном баре «PROROCKBAR», где он выступал.

- Это был Человек с большой буквы, Человек легенда. Настоящий музыкант и очень добрый друг. И настоящая душа нашего сообщества, - написали в группе во «ВКонтакте» заведения. - Он объединял всех нас. Это огромная невосполнимая потеря для всех нас.

Прощание с Романом Берсеневым пройдёт 14 июня на Старых Большевиков 9/. Похоронят музыканта на Окружном кладбище Екатеринбурга.

Напомним, В Екатеринбурге от онкологии скончалась известная пиарщица Ксения Поль. Ей было 48 лет. Последние полгода она боролась с раком мозга.

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