«Боролась с болезнью до последней минуты»: в Екатеринбурге скончалась пиарщица группы «Мумий Тролль»

Ксении Поль было 48 лет. Фото: соцсети

В Екатеринбурге от онкологии скончалась известная пиарщица Ксения Поль. Ей было 48 лет. Последние полгода она боролась с раком мозга.

- Диагноз Ксюше поставили в январе. Ей сделали операцию, она проходила лечение, но, к сожалению, оно не помогло. Последние две недели она лежала в хосписе. Мы все ее навещали, пытались поддерживать и подбадривать. Она до последней минуты боролась и верила, что справится с болезнью, но в хосписе ей уже просто обеспечивали уход. Ксюша была человеком, на которого всегда можно было положиться. Лучший друг в моей жизни однозначно и в жизни очень многих людей, - рассказала «КП-Екатеринбург» близкая подруга и коллега Ксении Наталья Шахова.

Ксения Поль работала с многими рок-звездами, в том числе много лет сотрудничала с группами «Мумий Тролль» и «Сансара», а занималась такими проектам, как театр «Провинциальные танцы», фестивали «КиноПроба» и «Усадьба Jazz», форум «100+» и другими крупными мероприятиями в Екатеринбурге.

- Умнейший человек, тонкая, деликатная. Знала цену слова, умела им пользоваться. Отношения ценила выше хайпа. Юмором и интеллектом спасала и спасалась, видимо, до конца, - рассказывают о Ксении ее знакомые.

Редакция «КП-Екатеринбург» приносит искренние соболезнования родным и близким Ксении Поль.