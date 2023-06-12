В Екатеринбурге добровольцам и общественникам вручили государственные флаги

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Ельцин Центре в честь Дня России прошла церемония торжественного вручения государственных флагов добровольцам и общественникам. Флаги Российской Федерации вручили представителям патриотических, ветеранских, добровольческих организаций, национально-культурных автономий, казачьих обществ.

На вручении присутствовал вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

- В России всегда были крепки взаимопомощь, взаимовыручка. Огромную роль в нашей жизни играют общественные объединения. Мы всегда ощущаем вашу крепкую руку, душу и сердце. Яркий тому пример – вклад добровольцев в ликвидацию пожаров в Свердловской области. Искренне желаю вам всем успехов и побед! - обратился к собравшимся на событии Олег Чемезов.

Он также вручил благодарственные письма от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева свердловчанам, проявившим себя в общественной деятельности.

В День России на Плотинке также прошел традиционный концерт, на котором тысячный хор исполнил гимн страны, а также другие патриотические композиции и песни Владимира Высоцкого. Принять в нем участие смогли и зрители, ведь тексты песен были выведены на большой экран, поэтому получилось импровизированное массовое караоке. Для гостей концерта также выступили танцевальные коллективы.

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