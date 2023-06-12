В Екатеринбурге тысячный хор устроил массовое караоке в честь Дня России

В центре Екатеринбурга прошла акция «Хором славим Россию и город!»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в честь празднования Дня России прошла традиционная ежегодная акция «Хором славим Россию и город!». Тысячный хор исполнил под аккомпанемент духового оркестра гимн страны, а также другие знакомые многим с детства композиции.
Акция «Хором славим Россию и город!» в Екатеринбурге 2023
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Акция «Хором славим Россию и город!» в Екатеринбурге 202
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Посмотреть на выступление в Историческом сквере на Плотинке пришли несколько тысяч жителей города. Среди них были, как взрослые, так и дети.
Традиционный концерт был приурочен к 300-летию Екатеринбурга и 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На массовое караоке на Плотинке собрались жители самых разных возрастов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Послушать концерт было интересно даже самым маленьким зрителям
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В этом году акция была посвящена празднованию 300-летия Екатеринбурга и 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.
- Именно поэтому во время выступления хора прозвучали «Свердловский вальс», «Екатеринбург - мой любимый город», «Когда уйдем со школьного двора», песни Высоцкого «О друге», «Трус не играет в хоккей» и многие другие, - рассказали в департаменте информационной политики региона.
Артисты выступили под композицию «Свердловский вальс»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На мероприятии собрались тысячи зрителей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Исполнить известные композиции вместе с музыкантами смогли все желающие екатеринбуржцы, ведь тексты песен были выведены на большие экраны. Хор традиционно расположился на ступенях, ведущих к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.
Для зрителей выступили танцевальные коллективы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Для зрителей также выступили танцевальные коллективы Екатеринбурга. Артисты исполнили трогательный вальс.
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