Уральская погода не дает убрать куртки и шапки на дальнюю полку шкафа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ожидаются заморозки до -3 градусов. Холодная погода будет сохраняться в регионе на протяжении трех дней - с утра воскресенья и до вторника включительно. Об этом рассказал в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» эксперт в области метеорологии Алексей Пулин.

- За фронтом по восточной периферии антициклона на территорию области распространится арктическая воздушная масса, - написал Алексей Пулин. - По ночам 12 и 13 июня есть вероятность заморозков до -1…-3.

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в воскресенье ночью 11 июня в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, столбики термометров покажут +7…+12 градусов, в горах и низинах до 0 градусов. Днем дождь пройдет местами, воздух прогреется до +12…+17 градусов.

В понедельник, 12 июня в ночное время ожидается +1…+6, местами заморозки до -3 градусов. Днем +13…+18 градусов. Без осадков.

Во вторник, 13 июня ночью прогнозируется +3…+8 градусов, местами заморозки до -1 градуса. Днем потеплеет до +16…+21 градуса. Осадков не ожидается.

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