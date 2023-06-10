В родном городе 10 июня прошло прощание с погибшим уральцем
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На спецоперации погиб 23-летний боец ЧВК из Новоуральска Максим Чумаков. В родном городе 10 июня прошло прощание с погибшим уральцем. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.
- Защищать мирных жителей Донбасса он отправился добровольцем, - написал Вячеслав Тюменцев. - Очень жаль, что молодые ребята так рано уходят из жизни. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Максима, всем, кто его знал. Вечная память герою.
Напомним, ранее мы писали, что на спецоперации в ходе боев по освобождению города Артемовска в Донецкой Народной Республике погиб 28-летний Иван Молчанов из Серова.
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