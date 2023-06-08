На спецоперации погиб 28-летний житель Серова

Фото: группа во «ВКонтакте» «Администрация Серовского городского округа»

На спецоперации погиб 28-летний Иван Молчанов из Серова. Об этом сообщили в администрации города.

- Погиб 23 марта 2023 года в ходе боев по освобождению города Артемовска в Донецкой Народной Республике, - сообщили в соцсетях администрации.

Иван Молчанов окончил 9 классов в Серовской школе №2. Работал автослесарем в организациях города.

Прощание с Иваном состоится 8 июня в 12:00.

Напомним, ранее мы писали, что на спецоперации 10 апреля ходе боев по освобождению города Артемовска погиб пожарный из Серова. Об этом сообщили в администрации Серовского городского округа. Константину Шаймарданову было 24 года.

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