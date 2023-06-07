На спецоперации погиб пожарный из Серова

Фото: группа во «ВКонтакте» «Администрация Серовского городского округа»

На спецоперации 10 апреля ходе боев по освобождению города Артемовска погиб пожарный из Серова. Об этом сообщили в администрации Серовского городского округа. Константину Шаймарданову было 24 года.

- В 2019-2020 годах проходил службу в Вооруженных силах РФ на Северном флоте. В марте 2023 года заключил контракт с частной военной компанией и отправился в зону проведения специальной военной операции, - рассказали в администрации.

Константин Шаймарданов закончил 11 классов в школе N 15. После окончания уехал в Екатеринбург и поступил в учебное заведение МЧС России. Там он получил специальность «пожарная безопасность». Затем он вернулся в Серов и устроился в пожарную часть №56.

Прощание с Константином Шаймардановым состоится 7 июня в 12:00 часов.

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