Евгений Куйвашев выразил соболезнования семье погибшего экс-начальника УГИБДД

Юрий Демин руководил управлением ГИБДД по Свердловской области 13 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, близким и коллегам бывшего начальника Управления ГИБДД России по Свердловской области Юрия Демина, который скончался 4 июня в Верхней Сысерти.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», полковник МВД в отставке упал со строительных лесов на даче. Юрий Демин скончался на 63-м году жизни.

- Уральцы запомнили Юрия Алексеевича Демина как требовательного руководителя, блестящего организатора, ответственного, трудолюбивого, принципиального и целеустремленного человека. Он уверенно решал самые сложные профессиональные задачи, добивался четкой и слаженной работы от своего коллектива, был примером для сослуживцев, - отметил Евгений Куйвашев.

Напомним, что Юрий Демин возглавлял Управление ГИБДД по Свердловской области с 2008 по 2013 год.

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