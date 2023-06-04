В Алапаевске водитель без прав на Ладе насмерть сбил мотоциклиста

Авария произошла в Алапаевске Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Алапаевске минувшим вечером произошла серьезная авария, в обстоятельствах которой сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Водитель «Лады Весты», у которого не было прав, попытался обогнать впереди идущую машину там, где это запрещено. В итог он врезался в мотоцикл «Хонда», ехавший по встречной полосе.

- В результате ДТП байкер от полученных травм скончался в машине скорой помощи, - сообщают в УГИБДД по Свердловской области. - Автоинспекторы установили, что 23-летний водитель «Лады» местный житель, не имел водительского удостоверения, по результатам освидетельствования трезв.

Водитель мотоцикла погиб Фото: УГИБДД по Свердловской области

Мотоциклом управлял 34-летний местный житель. У него также не было прав на управление мотоциклом. При этом само транспортное средство не было зарегистрировано. В момент аварии он был в мотошлеме.

В ГИБДД напоминают, что управление транспортным средством без прав считается одним из самых грубых нарушений и влечет штраф — до 15 тысяч рублей.