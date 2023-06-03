Главе Каменского округа приостановили членство в партии из-за обысков

Членство в партии было приостановлено в связи с возможным возбуждением уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В партии «Единая Россия» приостановили членство главы Каменского округа Сергея Белоусова. События связаны с происходящими следственными мероприятиями в отношении Белоусова.

- В соответствии с пунктом 4.4.4. Устава Партии членство в партии будет приостановлено на ближайшем местном политсовете. В связи с возможным возбуждением уголовного дела в отношении главы Каменского городского округа Сергея Белоусова, - сообщает пресс-служба партии. Ранее, силовики нагрянули на работу и в дом с обыском к Сергею Белоусову. Мужчина был самовыдвиженцем, как сообщает сайт администрации. Белоусов с 2002 года по 2012 года занимался предпринимательством. У мужчины двое детей – сын и дочь.

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