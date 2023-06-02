Обыски проходят в офисе и доме чиновника Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники МВД нагрянули с обысками к главе Каменского городского округа Сергею Белоусову. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в силовых структурах. По данным Telegram-канала «Не для протокола», силовики проводят следственные действия дома и на работе у Белоусова. После чего он будет задержан.

Сергею Белоусову 47 лет, в 1997 году он окончил Уральский государственный технический университет. С 2002 года по октябрь 2012 года занимался предпринимательской деятельностью.

- Был выдвинут в порядке самовыдвижения. Проживает в селе Сипавское Каменского района Свердловской области, женат, воспитывает сына и дочь, - говорится на сайте администрации.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал уточнить, соответствует ли информация об обысках действительности.