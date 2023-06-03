Участник спецоперации из Екатеринбурга притворился мертвым, чтобы обмануть дрон ВСУ

С беспилотника, как рассказал боец, упал снаряд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участник спецоперации из Екатеринбурга рассказал, как смог спастись от обстрела. Также он объяснил, как тему удалось обхитрить беспилотник противника. Мужчина выполнял боевую задачу, но попал под обстрел ВСУ.

- Противник использовал дрон, с которого скидывал гранаты. Одна из них взорвалась рядом со мной. Я был в стрессе. Я подумал, могу притвориться мертвым. Беспилотник летал еще минут пять и оставил позицию. В это время я побежал к своим и рассказал о нем. Выходит, что я себе жизнь спас, и роте информацию добыл, - цитирует собеседника информагентство URA.RU.

По мнению бойца, уничтожение им беспилотника могло бы привлечь пехоту ВСУ. Поэтому, он осторожничал, чтобы спастись.

- Навряд ли я бы остался в живых. Героизм должен быть оправдан. Иногда лучше проявить смекалку и хитрость, чем идти на риск своей жизнью и товарищами», - рассказал информагентству боец.

Напомним, с 4 мая в Свердловской области было запрещено использование беспилотных летательных аппаратов. Эта мера была принята для безопасности жителей региона, а также сохранности стратегических объектов.

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