В Свердловской области запретили использовать беспилотники

Беспилотники запрещены до особого распоряжения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области с 4 мая 2023 года введен запрет на использование беспилотников в целях обеспечения безопасности жителей региона, а также для сохранности стратегических объектов и инфраструктуры. Запрет на использование дронов в Свердловской области будет действовать до снятия особого режима, установленного руководством страны.

Под запрет не попадают беспилотники, которые в работе используют правоохранительные органы, а также государственные органы власти, а также предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ.

- Запрет, согласно устанавливающему его указу губернатора, будет действовать до снятия особого режима реагирования на возникающие угрозы, ранее введенного на Среднем Урале главой государства, - сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Дроны могут использовать силовики. оборонные предприятия и государственные структуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что 4 мая за ведение запрета на использование дронов выступили депутаты Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских и Максим Иванов. По их словам, в регионе много военных и стратегических объектов, которые нуждаются в защите. Запрет беспилотников снизит уровень рисков.

Напомним, что с начала мая использование дронов запретили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и еще ряде регионов. За нарушение запрета физическим лицами полагается внушительный штраф.

В Москве с 3 мая действует «режим повышенной готовности». Он дает местным властям больше полномочий, чтобы обеспечивать защиту жителей.

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