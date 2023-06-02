В Алапаевске осудили водителя, который избил двух братьев

На нападавшего завели уголовное дело
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Алапаевске осудили мужчину, который избил двух братьев. Приговор мужчине вынесли 2 июня. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Вечером 20 апреля 2022 года, обвиняемый Илья Чиж ехал на авто по улице Флегонта Кабакова. У подъезда одного из домов находилась компания из девяти молодых людей. Один из них сымитировал, что водитель наехал ему на ногу. Чиж вышел из машины с битой и стал наносить удары парню по голове и туловищу. Двоюродный брат жертвы решил окликнуть нападающего.
- После чего в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений осужденный переключился на 19-летнего двоюродного брата молодого человека и нанес неустановленным предметом один удар в область головы последнего, отчего тот упал на землю, поднялся и попытался скрыться от Чижа, - рассказали в ведомстве.
После этого мужчина стал искать на машине сбежавшего парня. Обнаружив его, Чиж еще несколько раз ударил другого в голову. В результате чего, у парня зафиксировали перелом свода черепа с ушибом головного мозга, перелом скуловой кости и ушибленные раны волосистой части головы.
На нападавшего завели уголовное дело. На суде вину в полном объеме Чиж не признал. За умышленное причинение вреда ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.
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