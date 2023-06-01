Под Екатеринбургом водитель Audi сбил 10-летнего мальчика на велосипеде

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В поселке Шабровский водитель Audi сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. ДТП произошло вечером 31 мая возле Ленина, 30. Мальчика с различными травмами доставили в детскую больницу.

- Водитель автомашины Audi А3, двигаясь по Ленина со стороны пер. Клубный в сторону пер. Парковый допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

По данным госавтоинспекторов, за рулем иномарки находился 35-летний мужчина, имеющий стаж вождения 18 лет. Он был трезв. Мужчина объяснил, что ребенок на велосипеде неожиданно въехал в правую часть автомобиля.

Госавтоинспекция города Екатеринбурга призывает родителей регулярно проводить с детьми беседы по правилам безопасного поведения на дорогах,

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru