Прокуратура начала проверку после нападения собаки на школьника в уральском поселке

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После нападения стаффордширского терьера на третьеклассника из поселка Лая, прокуратура начала проверку. После произошедшего на берегу реки, сотрудники выяснят, как соблюдалось законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования направленные на восстановление нарушенных прав несовершеннолетнего. В том числе, на компенсацию причиненного подростку морального вреда, - сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Также прокуратура оценит законность решения, принятого полицейскими по факту случившегося.

Напомним, что мама мальчика рассказывала «КП-Екатеринбург» о том, что хозяйка стаффордов ушла с пляжа, после того, как ее питомцы едва не разорвали мальчика. У подростка рваные раны предплечья, тела. Теперь ребенок вынужден ездить в Нижний Тагил на лечение.

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