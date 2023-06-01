В Екатеринбурге пропала 10-летняя девочка

Девочка пропала накануне, 31 мая Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропала 10-летняя Динара Грачева. Девочка ушла на прогулку 31 мая и не вернулась. Ее поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

- Была одета: черная кофта, темно-синие джинсы, белые кроссовки, - указано в ориентировке на поиск.

Если вы знаете, где может находиться девочка, сообщите об этом инфоргу Кристине 89630511656 или в полицию.

Фото: «ЛизаАлерт»

Напомним, в Екатеринбурге пропала 47-летняя Елена Ямгурова. Ее разыскивают уже три недели - с 18 мая о ее местонахождении ничего не известно.

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