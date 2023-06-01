В Екатеринбурге пропала 47-летняя женщина

Женщина пропала три недели назад Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропала 47-летняя Елена Ямгурова. Ее разыскивают уже три недели - с 18 мая о ее местонахождении ничего неизвестно. Поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

Во что была одета Елена в день пропажи неизвестно. Если вы знаете, где она может находиться, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

Напомним, ранее мы писали, что бывшую сотрудницу ГУФСИН, пропавшую в поселке Флюс 28 мая, нашли мертвой. Тело 51-летней Елены Савиной обнаружили на Волчихинском водохранилище, недалеко от станции Флюс, примерно в 2,5 метрах от берега, на приличной глубине.

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