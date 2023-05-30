Бывшую сотрудницу ГУФСИН, пропавшую на Урале, нашли мертвой

Два дня назад Елена вышла из дома и не вернулась Фото: «ЛизаАлерт»

Бывшую сотрудницу ГУФСИН, пропавшую в поселке Флюс 28 мая, нашли мертвой. Тело 51-летней Елены Савиной обнаружили на Волчихинском водохранилище, недалеко от станции Флюс, примерно в 2,5 метрах от берега, на приличной глубине.

- По предварительным данным, эта история не носит криминальный характер. Следов насильственной смерти при осмотре тела не обнаружено, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Представителям МВД пришлось прибегнуть к помощи водолазов. Искренние соболезнования родным и близким погибшей.

Фото: СК по Свердловской области

Известно, что Елена Савина нуждалась в медицинской помощи. Два дня назад она вышла на прогулку из дома и не вернулась. Родственники забили тревогу. Женщину искали сотрудники полиции, сотрудники поисковых служб и добровольцы.

После обнаружения тела пропавшей следователи начали проверку.

- В настоящее время следователь СК России работает на месте происшествия. Для определения точной причины смерти погибшей будет проведена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в СК по Свердловской области. - По итогам проверочных мероприятий следователем СКР будет принято процессуальное решение

Елена Савина работала в ГУФСИН Свердловской области до 2018 года. В учреждении она вела делопроизводство. Являлась пенсионером уголовно-исполнительной системы.