На Урале пропала бывшая сотрудница ГУФСИН

Фото: «ЛизаАлерт»

В поселке Флюс Первоуральска Свердловской области 28 мая пропала бывшая сотрудница ГУФСИН Елена Савина. Женщина ушла из дома на прогулку и не вернулась.

- Службу проходила до 2018 года. На хорошем счету на службе была, делопроизводство вела. Пенсионером уголовно-исполнительной системы является, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области.

Поисками 51-летней женщины занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Известно, что она нуждается в медицинской помощи.

- Осматривается местность и проводятся мероприятия по поиску в лесной части, были привлечены кинологи. На месте работали сотрудники полиции и поисковых служб. Работа продолжается, проверяются свидетельства, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт».

Также проверяется береговая линия, которая находится рядом с местом пропажи женщины.

Если вы знаете, где может находиться Елена Савина, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

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