В поселке под Первоуральском пропала женщина, нуждающаяся в медицинской помощи

Женщину ищут волонтеры и полицейские. Фото: «ЛизаАлерт»

В поселке Флюс под Первоуральском пропала 51-летняя женщина. О местонахождении Елены Савиной (Болвановой) ничего не известно с 28 мая. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серого цвета, волосы темно-русые, - рассказали волонтеры.

В день исчезновения Елена Савина была одета в кофту и серые спортивные штаны. Женщина нуждается в медицинской помощи. На данный момент ее поисками занимаются волонтеры и сотрудники полиции.

Если вам известно местонахождение женщины, то сообщите об этом волонтерам «ЛизаАлерт» Наталье по номеру 89043831748 или Людмиле по номеру 89045447224. Также вы можете обратиться со всей имеющейся информацией в полицию, набрав 112.

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски 22-летенего молодого человека. Данил Вдовин пропал 21 мая.

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