В преддверии 300-летия Екатеринбурга пассажиры пригородных поездов могут получить скидку на проезд в границах муниципалитета

Фото: пресс-служба СвЖД

На Свердловской магистрали в пригородных поездах в зоне действия единого городского тарифа (ЕГТ) Екатеринбурга в преддверии 300-летия столицы Урала будет применяться скидка 20% на абонементные билеты.

Специальная цена установлена перевозчиком АО «Свердловская пригородная компания» (СПК) на поездки в электричках, курсирующих в формате «наземного метро» в границах муниципалитета, с 1 июня по 31 августа. Она распространяется на абонементные билеты следующих видов: «Ежедневно на 1 месяц», «Ежедневно на 10 дней», «Рабочего дня на 10 дней», «Рабочего дня на 20 дней». Оформить их можно в стационарных пригородных кассах СПК. Подробности – в кассах и на сайте перевозчика.

Напомним, благодаря объединению в феврале 2023 года единым тарифом 35 железнодорожных станций в центральных и отдаленных районах муниципалитета, включению дополнительного количества пригородных поездов в городские перевозки, востребованность поездок у пассажиров увеличилась на 24%. Сейчас ЕГТ – это 142 электрички, курсирующие на маршрутах, участки которых попадают в периметр между станциями и остановочными пунктами Шувакиш, Березит, Глубокое, Аэропорт Кольцово, разъезд Приисковый, 1639 км, Северка. Электропоезда позволяют в любую погоду точно по времени попасть в нужное место, минуя транспортные заторы. При этом «принять на борт» они могут единовременно свыше 250 пассажиров, что особенно актуально в утренние и вечерние часы пик.

С начала действия тарифа (с 24 февраля) по 30 мая пригородные поезда перевезли в зоне действия ЕГТ более 560 тысяч пассажиров. Самым популярным маршрутом стал Компрессорный завод – Первомайская. На этом направлении поезда перевезли порядка 22 тысяч пассажиров. Это не удивительно, так как время в пути составляет 15-23 минуты (в зависимости от поезда). А на личном автомобиле – не менее получаса, в общественном транспорте – более часа. КСТАТИ

Срок действия абонементного билета не может превышать срока действия акции. Для пассажиров льготных категорий скидка не применяется – для них уже действует льготная цена, установленная региональным и федеральным законодательством.

В настоящее время в зоне ЕГТ действуют все виды льгот, предусмотренных в пригородном железнодорожном сообщении, в том числе сезонная скидка 50% для школьников и студентов (до 15 июня), пенсионеров (до 31 октября). Дети до 7 лет едут бесплатно.