Украинские спецслужбы массово рассылают сообщения с предложениями о дополнительном заработке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Антитеррористическая комиссия Урала показала, как украинские спецслужбы вербуют людей. По их данным, они массово рассылают сообщения с предложениями о дополнительном заработке через социальные сети и мессенджеры, а затем начинают обрабатывать ответившего человека как потенциального исполнителя противоправных акций.

- Как правило, в ходе диалога собеседник не понимает опасности, которая ему грозит, и степень ее реальности. А грозить такому «помощнику» может вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщается в telegram-канале «Антитеррор Урал». - Мы настоятельно призываем сохранять бдительность и с настороженностью относиться к подобным предложениям от незнакомцев.

Напомним, ранее молодая семейная пара, проживающая в городе Нижний Тагил Свердловской области, призналась в шпионаже в пользу спецслужб Украины. На допросе муж с женой рассказали, что передачи чертежи с одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса России. За это пара получила вознаграждение в размере ста тысяч рублей.

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